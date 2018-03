Gisela Valcárcel confesó que los piropos siempre la ponen nerviosa, tal como ocurrió cuando Mauricio Diez Canseco reveló en ‘Gisela busca...’ que se sentía atraído por ella.



Gisela, el programa con Mauricio hizo buen rating...

Nos va muy bien, gracias a Dios y a la audiencia, pues como dije, quise hacer algo distinto y ya estamos terminando esta temporada. Fue lindo hablar del lenguaje del amor que es tan variado.



¿Hasta cuándo se emitirá el programa?

Acaba en marzo, pues ya estamos con la preproducción de ‘El gran show’.



¿Y Mauricio (Diez Canseco) te puso nerviosa al contar que se sentía atraído por ti?

(Ríe) Mauricio fue muy amable y a mí siempre me pone nerviosa el que me digan piropos, pero es solo eso. Me llevo una linda impresión de él y Antonella (esposa del pizzero).



¿En ‘El gran show’ no solo habrá baile?

No, estamos por definir el programa que les llevaremos.



Ahora la coyuntura es futbolística, ¿viajarás a Moscú para hacer algo especial?

De hecho que algo haremos, pero no será necesario viajar, cuando todos van es cuando uno tiene que hacer algo distinto y lo haremos desde aquí, el público va a gozar. (C. Chévez)

