Gisela Valcárcel y el polémico video donde arremete contra el sistema judicial y habla de Vladimiro Montesinos

La delicada situación del sistema judicial en el Perú tras la difusión de los audios de la vergüenza que involucra a jueces del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha hecho que muchos desconfíen de sus propios procesos legales. Y Gisela Valcárcel decidió referirse a la problemática.

A través de una transmisión en vivo de Facebook , que fue eliminada rápidamente de sus redes sociales, Gisela Valcárcel lamentó que no se pueda confiar en la justicia. La conductora de 'El Artista del Año' dijo que el presidente Martín Vizcarra debe echar a todos los funcionarios corruptos.

"Ojalá que el presidente no le deba nada a nadie para que saque la cara por todos los peruanos, para que eche a los que debe echar, para que ponga nombres y reglas claras para el Poder Judicial y todo el sistema judicial... Sí, yo soy una de los miles en este Perú que todo debe ser cambiado. Todo", dijo Gisela Valcárcel durante una transmisión en vivo en Facebook .

Pero no todo quedó ahí. La popular 'Señito' fue drástica al señalar que el Poder Judicial no necesita de una reorganización, sino debe empezar desde cero, contando con personas que tengan valores comprobados.

Gisela Valcárcel y el polémico video donde arremete contra el sistema judicial

"Y que no debe ser reorganizado por jueces ni por nadie. Debe ser reorganizado en otro lado, con personas de probados valores. Porque claro, el ladrón quiere elegir a otro ladrón", dijo Gisela Valcárce l en Facebook .

Sin embargo, durante el video que ahora ya desapareció de la red social, Gisela Valcárcel manifestó que sí conoció a Vladimiro Montesinos , pero que jamás le pidió un favor como todos los que se han escuchado en los audios de la vergüenza.

"Claro que sí lo conocí, claro que lo he visto. Eso no es malo. Lo conocí una vez, pero no hice nada malo. No compré voluntad, no compré jueces, no me hicieron ningún favor. Ya hubiera querido que me hagan un favor. He sido contra Fujimori todo el tiempo", declaró Gisela Valcárcel.

Hasta el momento, se desconoce por qué motivo la conductora de 'El Artista del Año' decidió eliminar el video donde habla fuerte contra las autoridades del Perú.

