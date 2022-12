No sabe si va a volver. Gisela Valcárcel habló acerca del futuro de ‘El gran show’ antes de presentar al ganador del reality de baile. La ‘Señito’ aprovechó los últimos minutos del programa para hablar sobre su futuro televisivo.

“La verdad con esto termino en mi posición. Nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto, nunca sé si me van a dar pase. No me pregunten que planes tengo para el próximo año porque aún no lo tengo. No sé si volveré a hacer este show , solo sé que lo he vivido y que hoy día soy feliz”

Además, habló acerca de los programas de la competencia. Aunque al parecer quiso referirse al de Magaly Medina, su rival televisiva y mayor crítica en sus años de carrera.

“Quiero agradecer también porque no siempre he tenido sana competencia. A veces ha habido competencia que no he podido mencionar, porque no era lo mismo, no estaba metido dentro de la competencia ”.

Gisela pone en duda su regreso en 2023

Milena queda en el tercer lugar de EGS y pierde la oportunidad de llevarse la copa

La bailarina colombiana no pudo vencer a sus oponentes Gino Pesaressi y Santiago Suárez en la última ronda de la competencia y se perdió la oportunidad de llevarse a casa el trofeo y el premio de 20 mil soles.

La también cantante dijo estar contenta con su participación en el reality y aprovechó su discurso para pedirle a Michelle Alexander que le de una oportunidad de verla actuar.

