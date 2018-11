Gisela Valcárcel sobre posible regreso de Magaly Medina a la televisión: "Me abstengo de todo hasta más adelante"

Gisela Valcárcel vuelve a la actuación, esta vez de la mano del reconocido periodista José María ‘Chema’ Salcedo, quien presentará su monólogo ‘Tu amor es mi enfermedad’, en el teatro ‘Ccori Wasi’, en Miraflores. La conductora hará el papel de una enfermera.



“Estoy contenta de ver al ‘Chema’ tan bien y de saber que no solo se recuperó (del cáncer), sino que ha pensado en todos los que se pueden recuperar en nuestro país. De mi papel solo diré que hago de enfermera. Estaré ahí actuando un poquito y disfrutando con él”, afirmó Gisela Valcárcel.



En cuanto a sus proyectos para el otro año, contó que mañana (hoy) lo presentará en la preventa del canal.



“Han hablado de varias cosas, pero hay uno que los sorprenderá y ya se los comentaré porque lo voy a subir a mis redes”, indicó.



Finalmente, no quiso adelantar opinión acerca del posible regreso de Magaly Medina a la televisión.



“No tengo nada que opinar. Me abstengo de todo hasta más adelante, porque lo que quiero ahora es apoyar al ‘Chema’, perdóneme que no responda otros temas de interés nacional, pero lo haré más adelante de todas maneras”, aseveró.



‘CHEMA’: CUENTO MI EXPERIENCIA CON EL CÁNCER



“Este espectáculo esta hecho en base de mi experiencia con el cáncer, de la operación que tuve en el mes de abril, de mi recuperación y todo esto se ha convertido en una comedia. En pocas palabras hay una serie de anécdotas, que voy a narrar en escena que te indican que toda tragedia se puede convertir en comedia, eso es lo que estoy haciendo”, mencionó.



¿Hay ‘Chema’ para rato?

Dependerá de lo que Dios quiera.