Gisela Valcárcel sobre posible serie sobre su vida: "Es algo pendiente, así que vamos a ver" | ENTREVISTA

Gisela Valcárcel comentó que no le desagrada la idea de que se realice una serie sobre su vida artística.



“No he pensado en eso, pero me han propuesto hacer teatro, sería cuestión que se analice”, indicó la ‘señito’.



Michelle Alexander señaló que le gustaría hacer una serie sobre tu vida…

Sí, pero bueno… el tiempo no siempre juega a mi favor, pero es algo pendiente, así que vamos a ver.



¿Cuándo regresarás a la actuación?

No lo sé. Quizá un día, es la primera vez que estoy en una alfombra roja, de repente lo que siga es hacer algo, pero aún no está en mis planes.



¿Contenta con la sintonía de ‘El artista del año: El dúo perfecto’?

Sí. Contenta con todo lo que nos pasa, semana a semana muy feliz y agradecida.



Tu productor Armando Tafur contó que alistan nuevos proyectos para el próximo año…

Estamos en eso.



‘AMIGOS EN APUROS’

​

Por otro lado, la animadora se lució junto al actor y director Lucho Cáceres, durante la alfombra roja de la película ‘Amigos en apuros’, que se estrena mañana a nivel nacional.



“Ojalá que la película guste. Es una historia de amistad y lo hicimos con mucho cuidado. Estoy contento y con muchas ganas de seguir contando historias, así que espero que la gente se divierta”, acotó Cáceres.