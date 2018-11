Gisela Valcárcel sobre presionar a Kevin Blow para que se case con Michelle Soifer: "Quería que la defienda"

Gisela Valcárcel aseguró que no quiso presionar a Kevin Blow para que se case con Michelle Soifer, pues solo intentó que la defendiera.



Gisela, en redes sociales te han criticado por presionar a Kevin Blow para que se case con Michelle Soifer...

Ja, ja, ja no sabía, quizá se sintió a presión, pero lo que quería es que defienda a Michelle, tal vez se sintió que quería casarlos.



Creo que salió tu espíritu de ‘Celestina’...

Claro que sí, el amor es bello.



Ojalá tengas un amor bonito para más adelante o tal vez ya lo tienes…

(Ríe) eres muy viva ja, ja, ja.



Cambiando de tema, ya terminas el año con el programa, ¿tomarás vacaciones?

Ando full, lo que pasa es que esta es una temporada de mucho trabajo, porque hacemos el plan del 2019... y hay que estar atenta y en reuniones mínimo 12 horas cada día.



Claro porque el 21 es la preventa del canal, ¿vas a presentar un magacín y un programa de niños para el próximo año?

No, presentó dos nuevas propuestas y las que han funcionado (‘El artista del año’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’).



¿Será un año más apostando por el entretenimiento?

Eso es lo que hacemos, nuestra pasión es entretener. Así que esperamos dar en el clavo con lo que a la gente le gusta.



Y hasta cuando sales solo 5 minutos el público sigue sintonizándolos...

Agradezco tanto el que quieran disfrutar cada sábado con nosotros.