Gisela Valcárcel detalla problemas con Christian Domínguez [ENTREVISTA]

Gisela Valcárcel le puso fin al tema Christian Domínguezal saber que el ‘Wachimán’ aceptó su falta y pagó a su productora la penalidad que debía por no bailar en ‘Reyes del show’.



¿El caso de Christian Domínguez ya se cerró al pagar la multa a tu productora?

Mira, creo que sí... Ese es un tema legal y me dijeron hoy (ayer) que él ha cancelado la penalidad.

¿No te generó incomodidad saber que estaba en otro programa y una semana antes no se presentó en la pista de baile porque tenía una lesión en las rodillas? ¿Tú los esperaste con los trajes listos?

Sí, esperé que viniese y claro que Christian Domínguez nos ha sorprendido. Es evidente que la gente del programa (‘Esto es guerra’) no sabía que él no había cumplido con nosotros. Su mánager habló con Armando (Tafur, productor de ‘El gran show’) y aceptaron su falta.

En las redes sociales calificaron de burla su actitud.

Buenoo...



¿Es cierto que pagó 70 mil soles de penalidad?

No veo el tema legal, es nuestro estudio el que se hace cargo.



Cambiando de tema, ¿qué tal tu viaje a Miami?

La pasé bien, he podido descansar, estar con mi hermana, comer rico, muy bien todo.

LUCAS VS. KAREN

Por otro lado, se sabe que hoy Karen Dejo y Lucas Piro sostendrán un versus.



“Karen y yo tenemos las cosas definidas y claras, separamos el trabajo del amor. Claro que me gustaría ganarle en la pista y ella también a mí y eso no va a perjudicar nuestra relación, porque el amor es fuerte”, detalló.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.