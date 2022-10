Gisela Valcárcel sorprendió a los conductores e invitados de América Hoy este lunes, al enlazarse en vívo vía telefónica para defender a Giuliana Rengifo por las críticas que recibió por estar un poco subida de peso. La Señito sacó cara por la cumbiambera y aseguró que no solo hay que fijarnos en las apariencias.

Julio Zeballos, jurado de El Gran Show, le respondió a la rubia y aseguró que la también cantante debió esmerarse en perder peso cuando supo que iba estar en la pista de baile. “Tiene que darle una performance de primera al público, ella se debe a su público”, acotó.

La rubia no se quedó callada y se mostró de acuerdo con su colega pero dijo que no se debe dejar de lado a nadie por su aspecto, de lo contrario ella no hubiera animado su programa este año porque ganó unos cuántos kilitos.

Julio Zeballos aseguró que Gisela Valcárcel ya tiene un lugar en la televisión que no se lo puede quitar nadie, por lo que puede hacer y mostrarse como quiera. “Yo me quiero volver a poner las plumas y bailar con Julio ‘Mi cuerpo es una máquina’”, contestó la Señito dejando helados a todos e el set.

GISELA VALCÁRCEL DEFIENDE EL SOBREPESO

Gisela Valcárcel se enlazó en vivo este lunes con América Hoy para dar sus impresiones luego de la burla de Leysi Suárez sobre Giuliana Rengifo por su sobrepeso. “Creo que el peso y la apariencia de cada quien se debe respetar. Yo he decidido bajar de peso hace tres semanas, pero no lo voy hacer porque me dicen que está mal, lo hago por mi salud”, dijo la Señito indignada.

En ese sentido, aseguró que no solo las mujeres delgadas alcanzan el éxito en la vida profesional. “No solamente las delgadas triunfan, veamos a las ministras, a las mujeres libres que no se están fijando tanto pero están cuidando su alimentación”, acotó la rubia conductora.

Alejandra Sánchez, coreógrafa de El Gran Show que estaba presente en el set de Ethel Pozo, se pronunció y resaltó que las participantes del reality de baile deben trabajar en su figura por una cuestión de técnica, para que sean más livianas y así les faciliten el trabajo a los bailarines.

Enlace telefónico de Gisela Valcárcel con 'América hoy'

