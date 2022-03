¡ASU! El nombre de Gisela Valcárcel fue mencionado por Karla Tarazona y ‘Chabelita’, en medio de la polémica por el triángulo amoroso con Christian Domínguez. Esta semana ambas, juraron que nunca regresarían al programa de la ‘señito’.

La primera fue Isabel Acevedo ‘Chabelita’, pese a que se consagró como ganadora de Reinas del Show, la bailarina dijo que no volverá a trabajar o acceder a una invitación al espacio de Valcárcel.

Por su parte, Karla Tarazona reveló que fue “vetada” de América Televisión por la propia Gisela Valcárcel. Tras ser consultada sobre si aceptaría una invitación del programa, la conductora fue contundente con su respuesta: “No volvería... Esa etapa ya terminó”.

¿Gisela Valcárcel lanza indirecta a Karla Tarazona y ‘Chabelita’?

Tras las declaraciones de Karla Tarazona e Isabel Acevedo, Gisela Valcárcel publicó un video en Instagram con un curioso mensaje, que ha sido tomado como una indirecta para las exparejas de Christian Domínguez.

“Si te comparas con los demás y miras lo que están haciendo ellos y no lo que te toca a ti, no solo estás perdiendo tiempo sino que te sientes menos que los demás, sientes y tomas un papel de víctima que a ninguno nos corresponde. Hoy yo hago lo que me toca y soy feliz”, señaló la presentadora.

