Gisela Valcárcel tocará la puerta del amor [ENTREVISTA]

Este año, Gisela Valcárcel le tocará la puerta al amor para entrevistar a ocho personajes como Federico Salazar y Katia Condos, quienes contarán cómo llevan su relación en la intimidad de su hogar. En el video que la rubia presentó a los anunciantes, se le ve conversando con la pareja en su dormitorio y metida en su cama.



Gisela, ¿ya hay fecha para tu nuevo programa?

No tengo nada todavía, (el video) no es una promoción, es algo que salió en la pre-venta. Vamos a ver si lo saco, aún estoy trabajando en eso, Dios quiera.



Descansaste poco, ya estás trabajando en los nuevos proyectos...

Estoy trabajando en los previos a los programas. Ayer tuve comité, pues queremos dar mucho este 2018. No he tomado vacaciones fuera, salí tres días a Paracas, Ica, con la familia.



¿Y tu cumpleaños lo pasarás aquí o en el extranjero?

Seguro que estaré con mi familia.



En la entrevista que Gisela Valcárcel hace a Federico y Katia, el periodista hace gala de su picardía al afirmar que ‘quiere levantarse’ a la actriz, pese a los años que tienen juntos.



“Hace unos meses grabamos una entrevista, pero era algo como un ensayo y por lo otro (sobre el piropo a Katia) es la pura verdad”, afirmó Salazar.



(C.Chévez)

