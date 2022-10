¿CÓMO? Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, se refirió a la posibilidad de pisar El Gran Show, reality de baile de la popular ‘Señito’.

En el 2011, Vidal se mostró abierto a ir al programa de su ex, si en algún momento le llegaba una invitación; sin embargo, en una reciente entrevista con Trome, descartó de plano ir al reality de Gisela.

“(¿Te atreverías a bailar en el programa de Gisela?) No, en esa época lo dije un poco en broma, ahora no me interesa”, expresó.

¿Qué dijo Carlos Vidal sobre la nueva bronca entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel?

En entrevista con Trome, Carlos Vidal se mostró molesto por ser catalogado como “cargacarteras” por Magaly Medina, esto en medio de la bronca de la ‘urraca’ con Gisela Valcárcel.

El ex de la ‘señito’ pidió que no se le involucre en la ‘pelea’ mediática de su ex. “A mí que no me metan en su lío porque el problema aquí es entre Gisela y Magaly, no el libro”, agregó.

