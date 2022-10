Gisela Valcárcel usó sus redes sociales para enviar un saludo por el Día del Periodista. Sin embargo, la ‘Señito’ no contó con que muchos de sus seguidores se animaron a comentar en su post de Instagram para felicitar a su archirival, Magaly Medina.

“El sábado se celebró el día del periodista y quiero saludar a cada profesional que nos transmite La Verdad, que como saben es el objetivo de quien estudia y ejerce el periodismo, transmitir la verdad. De este modo, envío un saludo a los magníficos periodistas que conozco y a los que no conozco, pero sigo y admiro. ¡Un abrazo y gracias por la información veraz que transmiten y que nos sirve para estar bien informados! ¡Feliz día a cada uno! ”Las malas personas no pueden ser buenos periodistas” - Ryszard Kapuscinski”, escribió la conductora de El Gran Show.

Uno de sus fanáticos no dudó en comentar y felicitar a la urraca por su día. “Feliz día a una de las mejores periodistas del Perú, Magaly Medina”, escribió, generando la reacción de Gisela. “Jajaja, pero cómo la vas a saludar aquí ¿qué? Quieres que vaya y le dé tu saludo jaja se pasan... un beso”, acotó.

Por si fuera poco, también le contestó a otro seguidor que le preguntó, a modo de sátira, ‘cómo se llaman las personas que invitan a su show a puro escandaloso’. “¿Las personas que invito a mi show? Todas para mí son personas a las que debo respeto, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y tu? Seguro te darás cuenta que ninguna, aquí no hay santos, me refiero a... en la Tierra nadie puede decir que no tiene errores, eso es humano. Gracias por participar en esta comunidad social. un abrazo!”, contestó Gisela Valcárcel.

Seguidores de Gisela saludan a Magaly Medina en su post de Instagram

