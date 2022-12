En una reciente entrevista para el canal de YouTube de la periodista Verónica Linares, Gisela Valcárcel recordó los complicados momentos que vivió en la crianza de su hija Ethel Pozo.

La conductora de televisión aseguró que en su casa siempre fue disciplinada y exigente con su hija. “En mi casa, como creo que muchos se han dado cuenta, no entró una pluma o lentejuela. Yo traspasaba la puerta de mi casa y era Ethel vamos a bañarte, son las 7 de la noche y no te has bañado”, contó en un inicio.

En otro momento, recordó que años atrás rompió uno de los cuadernos de la conductora de “América Hoy” e hizo que lo vuelva a hacer, con el contenido que tenía de abril a julio. “He llegado a romper un cuaderno en julio, no existe más, y lo hizo de nuevo de abril acá. Un día no aguantó más, me dijo yo me quiero ir, le dije que cuando tenga 18 años y un día”, reveló sorprendiendo a Verónica Linares.

Gisela contó que debía tener una coraza para −en medio de esos conflictos en su casa− salir a conducir su programa y transmitir alegría. “Mientras pasaba eso en mi casa, yo estaba: ‘Sí, por favor, cuéntame señito’. Luego volvía a mi casa a educar a mi hija. Yo no he tenido el apoyo de un hombre, gracias a Dios, porque todo ha sido bien”, reconoció.

“Yo he sido hombre y mujer para mí hija. Hice lo que podía, muchas veces me recuerdo llorando y el productor llamándome a las 11 p.m. y diciéndome te toca aprender esto y yo llorando porque mi hija estaba en su cuarto. Y yo no sabía si doblar la mano”, acotó.

Finalmente, la figura de América Televisión aseguró que no fue fácil tener que reprender a Ethel en su infancia, pero aseguró que era necesario para verla convertida en la mujer que es ahora. “Cuando los castigas y rompes los cuadernos, te rompen el alma. Reprender a nuestros hijos duele el alma. Mi visión fue nunca agradarle, nunca quise agradar a Ethel Pozo, yo quería verla como la veo”, manifestó.

“A los 18 años y un poquito más, y un día nos sentamos en la terraza. Me dijo: ‘Mama, te amo y me encanta vivir contigo’. Y yo supe que la adolescencia había terminado y que empezábamos otra etapa y que a los 18 años ella podía elegir, si quedarse o irse, pero mientras se quedó en mi casa eran mis reglas”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR