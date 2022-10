¡FUERTE! Gisela Valcárcel contó que quedó muy afectada luego que Magaly Medina la insultó en TV nacional. Durante ‘El Gran Show’, la popular señito señaló que cuando le fueron infiel la ‘urraca’ le dijo “estúpida”.

“En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para de insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) quizá no sepas todo el daño que has hecho”, expresó.

La conductora le advirtió a Magaly Medina que no estará tranquila. “Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mi, me maltrataste solo por odio”, sentenció.

Gisela Valcárcel a Magaly Medina: “¿Tú puedes llamarme a mi cantinflas?”

En otro momento, Gisela Valcárcel señaló que, en medio del escándalo de infidelidad, Magaly Medina dejó entrever que a ella le gustaban las mujeres.

“Estas realmente dañando y si estoy con Melissa es porque, en su momento, nadie me dijo qué cosas eran verdad o no. Puedo decir ahora después de mucho tiempo (...) Alguna vez dijeron que a mi me podía gustarme una mujer qué payasada, qué payasada ¿Tú puedes llamarme a mi cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad”

