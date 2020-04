Espectáculos







Gisela Valcárcel reflexiona en cuarentena: " He aprendido a tener paciencia y aceptar las cosas que no puedo cambiar" La rubia señaló que el confinamiento le ha enseñado a no vivir tan apurada y a disfrutar de los momentos. Asegura que luego de esto no volverá a trabajar tanto.