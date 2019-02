Gisela Valcárcel y el regreso de 'El Valor de la Verdad' con Nicola Porcella: "Los sábados se hicieron para divertirnos"

Gisela Valcárcel se estaba llevando el rating de los sábado como la reina indiscutible y el programa más visto, sin embargo ante el anuncio de la presencia de Nicola Porcella en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' , la rubia no pudo con su genio y no dudó en enviarle una indirecta a Beto Ortiz y a todos los haters que le han escrito en su muro de Instagram.



“Mañana @_sheyoficial me cuenta toda su verdad , la historia detrás ... Se que la disfrutarán. Los sábados se hicieron para divertirnos y esta Chiclayana tiene claro el camino, el amor ha tocado su puerta y después de tanto, habla claro. Los espero en una nueva edición de “Gisela Busca”. El sábado a las 10:00 p.m. PD.. los que no quieran verla , disfruten de un buen sábado, pero aquí no pongan cosas feas , es viernes. Y hoy sólo podemos ser felices”, escribió Gisela Valcárcel junto a la publicación donde se le ve posar junto a Sheyla Rojas.

Entre algunos comentarios que habrían incomodado a Gisela Valcárcel es la que escribieron algunos usuarios refiriéndose a 'El Valor de la Verdad' y que la presencia de Nicola Porcella 'calentaría' la antena de Latina y dejaría a la 'Señito' en segundo lugar.



De acuerdo a fuentes de Trome, Nicola Porcella cobraría la nada despreciable suma de 100 mil soles para sentarse en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' este sábado 16 de febrero y que marcaría el retorno de Beto Ortiz a Latina después de año y medio.

Nicola Porcella responderá todas las interrogantes de 'El Valor de la Verdad', sobre todo contará su verdad respecto a la 'fiesta del terror' en Asia, en el que ha sido involucrado.