Gisela Valcárcel en ‘Reinas del show’: “Si hay que decir chimoltrufiadas, aquí estoy yo”

Gisela Valcárcel inició una nueva edición de Reinas del show, con las miradas puestas sobre su pronunciamiento sobre Melissa Paredes, quien se encuentra en boca de todos tras su ampay con su bailarín, Anthony Aranda.

La popular conductora dio la bienvenida con la notable ausencia de Melissa Paredes, quien finalmente decidió no acudir al programa tras su pronunciamiento en América hoy.

Gisela Valcárcel arrancó el reality con la participación de las ‘Reinas del show’ caracterizadas como personajes de la vecindad del Chavo del ocho, pues debían realizar un reto de baile.

“En este vecindario, no falta nada porque si hay que decir chimoltrufiadas, aquí estoy yo. Y si en algún momento algo se me escapa diré: ‘se me chispoteó”, dijo Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel en ‘Reinas del show’: (Video: América TV)

GISELA HABLA DE MELISSA PAREDES

Pese a que Melissa Paredes lloró en televisión nacional y aseguró que no le fue infiel a su todavía esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, la conductora de ‘América hoy’ continúa en el ojo de la tormenta. Aún más porque su situación laboral se ha visto perjudicada tras su ampay con el bailarín Anthony Aranda. Es que no solo quedó fuera del matutino de América Televisión, sino también fue separada de ‘Reinas del show’, programa que se emitirá hoy pero dicha gala fue grabada ayer por la tarde en las instalaciones de Pachacamac.

Trome tuvo conocimiento que la conductora Gisela Valcárcel se reunió el jueves por la mañana con su productor, con quien habrían tomado la decisión que Melissa Paredes no continúe en el reality de baile. El motivo: estar envuelta en un tema bastante mediático que viene perjudicando su imagen. Tal es así que no se hizo presente en los ensayos generales de ‘Reinas del show’ ni tampoco acudió a la grabación del programa que fue ayer.