Gisela Valcárcel ‘reprueba’ a Martín Vizcarra y le pone un 11 por su respuesta sobre caso Richard Swing

Gisela Valcárcel se pronunció sobre la difícil situación que vive el Perú debido a la pandemia del coronavirus y se animó a ponerle una calificación al presidente de la República, Martín Vizcarra, por su actuar en esta coyuntura que se vio opacada por el caso Richard Swing.

En entrevista con Somos Capital, Gisela Valcárcel dijo que si bien antes lo aprobaba con un 18, en una escala del 1 al 20, ahora el mandatario pasa apenas raspando con un 11.

“Al principio le puse 17 y 18, (porque) creo que empezó a comunicar bien. Hoy no, lamentablemente. (Hoy tiene) 11 porque los líderes deben saber actuar y tener respuestas de inmediato. Nadie quiere un líder que te responda dentro de tres meses. El que es la cabeza tiene que estar de inmediato, al centro, donde las papas queman”, dijo Gisela Valcárcel en comunicación con Alan Diez y Fiorella Rodríguez.

Finalmente, Gisela Valcárcel indicó que Martín Vizcarra tuvo que responder de inmediato a los temas que generaron polémica como el caso Richard Swing.

“Si pasa algo como lo de Richard Swing, debes responder de inmediato y no dejarnos con tantas dudas (...) Entonces creo que el presidente está con 11 porque hoy estoy en mi día generoso. No me gusta hablar de política, pero hoy estoy en mi día generoso”, enfatizó.

