Luego de la polémica que se generó con las declaraciones de Christian Domínguez, quien se mostró incomodo con las preguntas que le hacían por su expareja Isabel Acevedo en el programa América hoy, donde se desempeña como colaborador; Gisela Valcárcel se pronuncio al respeto.

Gisela Valcárcel indicó que lo sucedido es parte del trabajo que realizan día a día en el programa matutino y pidió que no se victimicen a los involucrados en esta situación.

“Bueno, es parte, ¿no? Eso es un trabajo, no es que van porque no tienen nada que hacer y caen en la TV. Para todos nosotros es un trabajo y uno no le dice al trabajo yo quiero hacerlo así o asá. No nos victimicemos. Hay una palabra ‘pobrecito’, es una palabra tan horrible que debe sacarse del diccionario. No, todos somos fuertes”, dijo Gisela.

Gisela Valcárcel tras polémica con Christian (Video: Instagram - Trome)

GISELA HACE MEA CULPA

Por otro lado, Gisela Valcárcel hizo un mea culpa en relación a las veces en las que se ha excedido con las preguntas que le hace a sus invitados, al igual que en los demás programas de su productora.

“Es parte, y en la TV no se pregunta más allá de lo que la gente se pregunta. Intentamos en GV ser respetuosos y no pasar la línea. En muchas ocasiones las he pasado, he pedido disculpas”, agregó.

