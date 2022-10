LO DEJA EN CLARO. Gisela Valcárcel respondió por su sobrepeso y las críticas que le llovieron cuando volvió a la televisión con ‘La Gran Estrella’. La conductora reveló que desde hace “tres semanas” está con un nuevo régimen de alimentación por un tema de salud y recomendación del médico.

La conductora de ‘El Gran Show’ se enlazó en vivo con el programa ‘América Hoy’ para expresar su molestia por la ligereza en la que se habla sobre el peso de las concursantes, como el caso de Giuliana Rengifo.

“ Yo he decidido bajar de peso, hace un mes me he puesto a un régimen mucho más ordenado, pero no lo voy a hacer porque dicen si está bien o está mal . En mi caso, por mi salud, a mí me encanta cuidar mi alimentación, pero lo digo en pro de cualquiera que ahorita, diga que se nos ve mal, qué lindo que tengas una genética de flaca, pero no solamente las delgadas triunfan, por favor, veamos a las ministras y a las mujeres líderes que no se están cuidando tanto”, dijo.

GISELA DEFIENDE A GIULIANA POR SOBREPESO

Gisela Valcárcel sorprendió llamando EN VIVO al programa ‘América Hoy’ para cuestionar las formas en cómo hablan sobre el peso de las concursantes de ‘El Gran Show’ como Giuliana Rengifo. La conductora la defendió y aseguró que su reality no exige perder peso de un día para otro.

“El tema ‘subirse de peso’ debe ser tocado con mucha delicadeza. Amigos del jurado, a los tres los conozco y los respeto, yo en julio estaba subida de peso, nadie puede bajar de peso en 10 días, no debes hacerlo porque la única forma es haciéndote una cirugía de liposucción o metiéndose pastillas y eso no está bien . Yo estoy bajando de peso porque me estoy cuidando muchísimo, no estoy con niveles de estrés como estaba al principio”, inició diciendo.