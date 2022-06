Gisela le responde a Ricardo Morán: “No me digas que si no veo a mi mamá, no pensaré en eso”

A través de su cuenta de Twitter, Gisela Valcárcel respondió a Ricardo Morán luego de que expresara su opinión acerca del concepto de madre que tendrán sus hijos. El productor dijo que ‘es una imposición’.

Ricardo Morán dijo que si nunca les habla a sus hijos sobre su mamá, ellos nunca preguntarán por ella. Esta respuesta fue muy cuestionada en redes sociales.

“A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, dijo Ricardo Morán.

Ricardo Morán sobre el concepto de ‘mamá' que tienen sus hijos (Video: Twitter)

GISELA LE RESPONDE A MORÁN

Al respecto, de manera indirecta, Gisela Valcárcel envió un mensaje en el que reflexiona acerca de lo importante qu7e es una madre en la vida de las personas, según su punto de vista.

“Tener mamá es natural , venimos por una mamá sea que la conozcas o no siempre tu corazón buscará a tu madre. No es algo que se ENSEÑA.. solo se trata de algo que se siente. Las cosas pueden y deben cambiar pero NO ME DIGAS QUE SI NO VEO A MI MAMÁ, no pensaré en eso!”, escribió Gisela Valcárcel.

