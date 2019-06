Gisela Valcárcel responde tras renuncia de Susan Ochoa: "Es importante que ella se sienta bien" | VIDEO

Reapareció en redes sociales. Luego de conocerse la renuncia de Susan Ochoa a 'El artista del año' , Gisela Valcárcel se pronunció y dijo que 'no entiende' por qué la cantante 'se va del programa' ya que nunca hizo algo para ofenderla cuando le habló en la última edición del programa.

El último sábado, durante la gala de 'El artista del año', la conductora soltó una frase referente a los logros de Susan Ochoa en Viña del Mar que la puso en medio de la polémica. Además, comparó su carrera con la de otros artistas.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos", declaró Gisela Valcárcel. Esta frase hizo que muchos criticaran a la conductora, pues sintieron que intentó minimizar el éxito de la cantante.

Por esto, Susan Ochoa dijo que se sintió 'humillada' y decidió renunciar al programa. La artista mencionó que ha construido una carrera a base de esfuerzo y no de escándalos.



Enterada de lo sucedido, Gisela Valcárcel envió un mensaje a través de su Instagram para explicar que lamenta la salida de Susan Ochoa y dejar en claro que su intención no fue ofenderla ni minimizarla.

"Hoy Susan Ochoa según sus propias palabras dio un paso al costado y dijo que no estará en la siguiente gala, pidió que la entiendan, y quiero hacerlo, he visto este video varias veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal . Los que me conocen saben que cuando me equivoco , pido perdón , pero también sé defender la verdad y cuando no entiendo algo ... Susan mis compañeros de producción y yo te hemos esperado siempre con los brazos abiertos , tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada... tú lo sabes. ¿Por qué ahora esto? No lo entiendo, pero bueno, es importante que tú te sientas bien. Tengo más que decir , pero es mejor mostrar el video completo , lo haré el sábado en el programa que puedes considerar tuyo , pues así lo sentimos todos, 'El artista del año' es de ustedes , el gran talento peruano . Un abrazo y mi cariño y respeto de siempre ♥️", escribió Gisela Valcárcel en Instagram.