Gisela Valcárcel le responde fuerte y claro a Peluchín por supuesta 'pataleta' [VIDEO]

Reapareció. Gisela Valcárcel volvió a Reyes del Show y no pudo evitar responder a Peluchínpor haber mencionado que a ella le dio 'una pataleta' porque no le quisieron celebrar sus 30 años en TV.

Como se recuerda, Peluchín deslizó el rumor de que Gisela Valcárcel no quiso hacer su programa porque las altas esferas del canal no le dieron un helicóptero para un programa especial de aniversario.

“Me han contado que Gisela Valcárcel quería celebrar sus 30 años y que tuvo una reunión con los directivos de su canal. Ella presentó un alto presupuesto para esta celebración y le dijeron no. Había costos hasta por un helicóptero y demás cosas, pero le respondieron que podían invertir una cifra menor y que el resto lo debía cubrir ella”, comentó el conductor de ‘Amor, amor, amor’.

Gisela Valcárcel quiso aclarar los rumores y destinó algunos minutos de su programa para aclarar los motivos de sus ausencia en TV.

"Como el canal no me pone helicoptero, dijeron que me había dado una pataleta. Como me molesté, no vine. ¿Con quién tenía que molestarme si soy yo la que dirijo esta productora? Osea, ¿Me moleste conmigo misma?", dijo Gisela Valcárcel.

"No suelo abandonar nada que haya sido planeado. No suelo abandonar cuando he dado mi palabra. Los trabajos no son para que las personas hagan pataletas. Los trabajos son regalos que algunas personas tenemos el placer de recibir", agregó muy seria.

"En treinta años he disfrutado cada instante que he subido al escenario y lo que menos quisiera es dejar este escenario", precisó la popular 'Señito'.