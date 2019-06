Gisela Valcárcel y Lucho Cáceres se enfrentan por Stephanie Valenzuela | VIDEO

¿Un nuevo enfrentamiento? Gisela Valcárcel hizo una revelación durante la gala de Stephanie Valenzuela. La conductora de 'El Artista del Año' contó que, para el sketch que debía realizar la joven cantante en el programa, la producción buscaba un actor que la acompañe.

Según contó la conductora de El Artista del Año, le escribieron a medio Lima para poder encontrar a alguien que aceptara y un actor- del que no quiso decir su nombre- le respondió sarcásticamente por el pedido.

"Como todos, ella viene y ensaya muchísimo. Pero ¿saben? Hemos llamado a medio Lima y un actor me escribió y me dijo: '¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela'. Qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocable, a veces y no todos. Y la verdad es que en el mundo no hay que ser buen actor o buen médico, sino buena persona", contó Gisela Valcárcel.

¿Qué actor se negó a actuar con Stephanie Valenzuela? Él mismo reveló su identidad a través de redes sociales: Se trata de Lucho Cáceres, el exjurado de El Artista del Año y con quien Gisela Valcárcel aseguró mantenía una buena amistad.

A través de Facebook, Lucho Cáceres escribió: "¡Fui yo, yo dije NO! Uno es libre de elegir cuándo y dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto", comentó el actor.