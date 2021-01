La conductora de televisión y empresaria, Gisela Valcárcel se animó a contar cuán difícil fue para ella afrontar las duras experiencias que le tocó vivir el 2020 como fue la muerte de su hermana, quien partió tras una dura batalla contra el cáncer.

Gisela reveló a sus casi un millón y medio de seguidores en Instagram que pese a lo duro que fue siempre se aprende de las experiencias que te da la vida.

“Sí despido este año, con ilusión y una sonrisa, sé que todo ocurre para APRENDER ALGO, y el 2020 me hizo patalear, llorar y hasta sentirme frustrada pues ante la enfermedad y la muerte, vienen estas emociones. Mi hermana partió al encuentro con Dios y aunque cada día la extrañé, cada día la piense, y cada día la ame más ♥ He aprendido mucho... Me pasaron, te pasaron tantas cosas, que es momento de hacer un alto y decir... GRACIAS♥ Deseo para ti y tu familia, nuevas ilusiones y que el amor, siga siendo el camino que nos una. Bienvenido 2021♥”, reflexionó Gisela Valcárcel en su red social.

De inmediato, sus seguidores le regalaron miles de ‘likes’ y comentarios. Uno de ellos fue el de la modelo y empresaria Paty Wong, quien le escribió: “Pude conocer tu divinidad, eres un ser de luz... un ángel en la tierra, Dios te guarde y te cuide siempre ❤ alma bonita”.

Del mismo modo lo hizo, la cantante Giuliana Rengifo, la que señaló: “Eres y serás la reina de la TV peruana... Feliz año y éxitos por siempre reina”. Lo propio hicieron, el comediante y cabeza del programa ‘El Reventonazo de la Chola, Ernesto Pimentel y la modelo Tilsa Lozano.

Gisela Valcárcel se mostró en contra de la legalización del aborto

La conductora de televisión, Gisela Valcárcel alzó su voz de protesta contra la decisión que tomó Argentina al legalizar el aborto. Ella se pronunció tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter y recordó que ella fue madre a los 17 años y no se arrepiente de su decisión.

“Quien escribe esto, se convirtió en madre a los 17 años, gracias a Dios no aborté, aunque como cualquier adolescente tuvo mucho miedo, mucho. Hoy veo a Ethel mi hija y digo... ¡Gracias Señor, tú me diste el valor, la esperanza, tú abriste caminos! ♥️ ¡Por eso hoy puedo decirte que, la vida de un bebé no estorbará tus planes, al contrario, les dará sentido!♥️♥️♥️#SiALaVida”, escribió en Instagram.

También mostró su desacuerdo con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien en Twitter anunció que “el aborto, seguro, legal y gratuito es ley”. Ante esto, Gisela señaló: “Qué consejo bueno puede dar este Señor, sus intereses son primero”.