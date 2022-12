¡SE SINCERÓ! Gisela Valcárcel reveló que se sorprendió por la boda de Ethel Pozo con Julián Alexander, ya que consideró que fue “rápido”; no obstante, enfatizó que vio que eran felices y apoyó la decisión de su engreída.

“ “Me sorprendió que tan rápido hayan decidido casarse, pero cuando la vi a Ethel vi que estaba bien, Doménica y Luana estaban bien, todos bien”, expresó.

Asimismo, remarcó que ella no se involucra en la vida de Ethel y respeta su privacidad. “ Yo no los veo porque soy absolutamente respetuosa de que las parejas tengan su vida, yo no iría a la casa de Ethel si no me avisan, no hay forma de que yo vaya a su casa, nunca he entrado a su casa sin que ella este presente” , indicó.

¿Qué opina Gisela Valcárcel sobre su yerno Julián Alexander?

La popular ‘señito’ enfatizó que tiene un muy buen concepto de Julián Alexander y sobre todo tras ver la relación que tiene con su madre.

“Lo amo a Julián, me encanta, no lo he visto todo lo que lo quiero ver porque claro están casados y yo los visito una vez a la semana. Es muy bueno, muy gentil, un gran hijo, la relación que tiene con su mamá es hermosa entonces a mí me encanta Julián”, precisó.

