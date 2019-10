Gisela Valcárcel: "Ya no me acuerdo de Roberto Martínez. Está haciendo un recordaris de su vida"

Gisela Valcárcel festejó sus 32 años en la televsión visitando el set de ‘El show después del show’, donde recordó su primer programa ‘Aló Gisela’, un espacio de mediodía que se emitió en 1987.



Ella se mostró agradecida con sus fieles seguidores y hasta derramó unas lágrimas con su hija Ethel Pozo, luego de ver un video de cuando presentó a su pequeña de seis años en televisión.



“Me siento feliz, con ganas, con ilusión y muy agradecida. Treinta y dos años es muy importante en esta carrera”, dijo la rubia.



¿Sientes que te falta algo en la vida, quizás el amor?

Siempre te va a faltar algo, pero no creo que me falte amor. Del amor de pareja conozco más o menos, es una decisión que yo tengo, estoy feliz. Quizás en algún momento pueda llegar el amor.



¿No le cierras las puertas al amor?

No. Ni al amor ni a nada.



Hace poco Roberto Martínez habló maravillas de ti, de su relación...

Yo no me acuerdo. Robert está haciendo un recordaris de su vida.



Dijo que también fue un ‘error’ casarse contigo y el público...

Él no ha dicho que ha sido un error, dijo que fue un error tener a todo el público con nosotros, pero no coincido con él, creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. A estas alturas de mi vida es grandioso todo.



¿Crees que habla de ti porque no te olvida?

No creo que hable de mí porque me recuerda, sino porque le preguntan y él responde.



¿Te arrepientes de las decisiones que has tomado en tu vida?

Muchas no fueron decisiones mías, simplemente la vida cambia sin que tú tengas el poder de decidir, como un accidente, una tragedia o una separación.



Magaly Medina tuvo fuertes adjetivos en tu contra, como ‘burra’...

Todos tenemos derecho a expresarnos, puedes decir es color rosa u hormiga.



¿Por qué se quebró la buena relación que tenían?

No tengo la menor idea. Cualquiera me puede mencionar, por qué no.



¿Pero es adecuado que ponga adjetivos?

Va a ser malo cuando las cosas que se digan de mí, o de cualquier persona, uno se las crea. Lo mío siempre será pasarla bien y no responder.



¿No guardas rencor?

No, por qué, a quién. Estoy muy feliz.



(Deyanira Bautista)