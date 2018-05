Gisela Valcárcel: "No me parece mal que se censure a los periodistas" [VIDEO]

Magaly Medina continúa en medio de la polémica después de que su programa 'La Purita Verdad' terminara suspendido por sus comentarios sobre Paolo Guerrero tras conocer la suspensión de 14 meses dada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)

La salida d e Magaly Medina de Latina levantó un sinfín de comentarios entre los usuarios en redes sociales , así como otras figuras de Chollywood . Algunos cuestionaron la decisión del canal por censurar a la periodista, mientras que otros indicaron que la conductora merecía la sanción.

¿Qué opina Gisela Valcárcel sobre la medida contra Magaly Medina ? La conductora de 'El Artista del Año' explicó que todas las figuras que trabajan en un canal de TV están bajo un contrato en donde se especifica qué se puede hacer y qué cosas están prohibidas.

"Los canales de televisión funcionan como compañías. Las compañías tienen su visión, misión. Nosotros tenemos un código firmado por todos en donde dice qué podemos hacer y qué no. Yo no puedo decir al aire: 'me provocó hacer pila, ¿me traen mi water?' ", explicó Gisela Valcárcel.

La rubia indicó que dentro de su contrato tiene estrictamente prohibido hablar mal de otra persona o discutir con otro personaje de la TV, independientemente de si pertenece a la misma casa televisiva. Gisela Valcárcel cree que Latina también tiene las mismas reglas.

"Yo no puedo insultar o pelearme con alguien. Si quiero insultar, tengo que ir a mi casa y hacer lo que quiero. Calculo que Latina vio lo que ella podía o no podía hacer y se lo habrán recordado, porque eso fue por mutuo acuerdo", señaló Gisela Valcárcel en entrevista con Milagros Leiva.

Sin embargo, hubo un comentario polémico que la rubia soltó sobre la censura a los periodistas. Mientras que Milagros Leiva estaba contra la medida de Latina por el caso de Magaly Medina, Gisela Valcárcel sí se mostró a favor de censurar a la prensa.

"A mí no me parece mal que se censuren a los periodistas. Para nada. Yo pienso que todo tiene un límite y podemos ser periodistas o jueces, pero tiene que haber una censura de algún modo. No digo que esté de acuerdo con el caso que me mencionas (de Magaly) Sí creo que el periodismo a veces es una fuerza que se une de tal modo, que todo lo demás no existe", puntualizó Gisela Valcárcel.

