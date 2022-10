¡ASU! Samu Suárez contó que vivió una experiencia nada agradable cuando fue a entrevistar a Gisela Valcárcel. Según el creador de Instarándula, la conductora de TV lo trató mal y lo miró de forma despectiva cuando le preguntó sobre su expareja Roberto Martínez.

“Le hice la pregunta a Gisela, le dije ‘hola, Gisela, cómo estás, buenas, qué opinas de los rumores del tema con Vanessa Terkes’, agarró, me miró despectivamente ‘es la pregunta más tonta que me han hecho en todos mis años de carrera’ y con una cara así, despreciable, yo estaba solo, era el único reportero ahí con ella”, recordó.

El periodista de espectáculos indicó que en el mundo de la farándula más de uno habría visto “las dos caras de la moneda” de Gisela Valcárcel, quien en aquella ocasión, según él, lo trató de manera tosca.

“Creo que fui bastante educado y se enojó, a los días salieron las imágenes de Roberto con Vanessa y al final tan tonta no fue la pregunta. Pero la forma despectiva, yo sentí, en ese momento a mí me chocó, recuerden que era mi primer año como reportero, estaba empezando, 19 años, y la forma tan tosca, despectiva, fue una barrida increíble y yo me quedé helado ”, dijo.

Samu revela incidente con Gisela Valcárcel: “Me miró despectivamente, a mí me chocó, fue tosca”

Magaly Medina recuerda agresión de Gisela Valcárcel a uno de sus fotógrafo

Durante su programa, Magaly Medina mostró un video, que data del 2007, donde se puede ver que Gisela Valcárcel agrede e insulta a un fotógrafo de su revista, según la urraca, eso pasó por el simple hecho de ser parte de su equipo.

“Era un acto público, una carrera en la Costa Verde, donde fueron todos los medios y estaba este fotógrafo de nuestra revista. Ella se ensañó con él, uno de nuestros fotógrafos más tímidos, más respetuosos, más chamberos y esta diva putrefacta de la televisión le dijo ‘no te has bañado, apestas, yo te doy para que tú comas, de mí comes porque la que ha hecho la carrera soy yo’. Este es el verdadero rostro de Gisela Valcárcel, porque yo sí la conozco“, sentenció Magaly Medina.

