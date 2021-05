La conductora de televisión, Gisela Valcárcel retornó a la pantalla chica con el reality de canto y baile, ‘El Artista del Año’ y ha sido blanco de críticas por el contenido de su programa o por algún exabrupto que dice en su espacio.

Al parecer, esto le habría fastidiado a la empresaria de televisión y salió al frente a defenderse con citas bíblicas para recordar a sus detractores no solo mirar la paja ajena sino también la propia.

Así lo dejó entrever en un video que publicó en sus historias de Instagram, donde escribió: “Por qué nos fijamos en lo malo que hacen los demás. La biblia dice que es como si no vieras lo que tú eres y las cosas malas que hacemos”.

ZONA POPULAR | Gisela Valcárcel se defiende de las críticas con citas bíblicas

El video es el de una página de un libro bíblico, en el que está marcada con resaltador la siguiente cita: “No se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los personará a ustedes... Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa de trigo, sin que tengan que ir a buscarla”.

Gisela Valcárcel se detiene sobre el siguiente párrafo: “Es como si te fijas que en el ojo de alguien hay una basurita, y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: “Déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo”, si en el tuyo tiene una rama? ¡Hipócritas!”.

Tras más de una año de estar alejada de la televisión, Gisela Valcárcel retornó a la pantalla chica con el reality de canto y baile ‘El Artista del Año’. Debutó el sábado 24 de abril con gran acogida por el público. Sin embargo, en la segunda gala su competidor ‘JB en ATV’ le ganó en sintonía por tan solo 1 punto de ráting.

Josimar Fidel, Pamela Franco, Chikiplun, Milett Figueroa, María Grazia Polanco, Anahí De Cárdenas, Laurita Pacheco, Fabio Agostini, Diego Val y La Uchulú están en competencia pelando por llevarse la preciada copa a casa.