Gisela Valcárcel le respondió a una seguidora que compartió una imagen del video en el que aparece junto al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el exbroadcaster televisivo José Francisco Crousillat. Con mucha clase, la rubia afirmó que nunca recibió dinero para que diga algo.

Todo ocurrió cuando la rubia compartió un mensaje sobre el Bicentenario del país en su cuenta oficial de Facebook. Como siempre le ocurre a las celebridades , algunos seguidores la criticaron.

Así, una usuaria compartió una captura del video donde aparece la conductora al lado del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y exbroadcaster televisivo José Francisco Crousillat. “Que lindos recuerdos decía”, le escribió.





Gisela respondió a usuaria por crítica sobre video con Montesinos y Crousillat. (Facebook)

Con mucha clase, Valcárcel le respondió: " En esa foto se muestra que estuve con ellos; pero nunca ... entiéndelo bien, nunca a mi nadie me ha dicho lo que debo hacer o decir .. y menos me ha dado dinero para que diga algo .. mi foto no demuestra ningún acto corrupto”.

Gisela continuó su explicación manifestando que esta persona es muy joven y ‘seguramente no ha averiguado bien’ el tema. “Averigua bien lo que se demostró, gracias a Dios se me hizo declarar y se me pidio disculpas ! Eso está en los diarios, dale una averiguada y verás …Un abrazo”, terminó su mensaje.

MENSAJE DE GISELA VALCÁRCEL POR BICENTENARIO

En tanto, Gisela Valcárcel compartió un emotivo comentario con motivo del Bicentenario. La rubia recordó con mucho cariño su barrio de La Victoria, agradeció a todas las personas con las que se cruzó en el país, pero principalmente a las que le enseñaron a querer lo suyo. “Gracias madre !!! GRACIAS PERÚ . FELIZ BICENTENARIO !!”, concluyó su comentario.