Gisela Valcárcel rompió su silencio luego que se viralizaran unas imágenes de la rubia en medio de un evento social por Navidad. Durante su presentación en una chocolatada en San Juan de Lurigancho, la conductora de televisión aseguró, frente a decenas de niños, que Papa Noel no existe.

De inmediato, sus detractores comenzaron a criticarla indicando que les había roto las ilusiones a los menores, por lo que la popular ‘Señito’ no dudó en usar sus redes sociales para explicar por qué dijo lo que dijo. A través de sus historias de Instagram, comentó que todos saben cuál es la ‘verdad’.

“Rompe la ilusión de niños en chocolatada porque Papa Noel no existe”, leyó Gisela de un titular de un medio digital. “ Sí dije eso pero tambien dije que era lindo, a mí me gusta Papa Noel pero ustedes saben cual es la verdad ¿pues no? Qué buena. Y es que en realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús. Celebramos Navidad por eso y eso es lo que dije, ahora si los papa noeles se han enojado conmigo, ¿qué hago?” , indicó la conductora.

Señito aseguró que ella celebra el cumpleaños de Jesús y que todos saben que Papa Noel no existe.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL DE PAPA NOEL?

Durante una chocolatada con niños, Gisela Valcárcel no dudó en afirmar que Papá Noel es un invento del hombre, esto pese a que muchos pequeños creen en esta figura navideña.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra” , expresó.

La popular señito realizó una actividad en San Juan de Lurigancho, previo a las fiesta de fin de año y enfatizó que el protagonista de Navidad es Jesús.

“El mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, como tú tienes una fecha de nacimiento, también sabemos que Jesús nació en la tierra y que su cumpleaños es este mes, y es tan bueno que en su cumpleaños no recibe regalos sino que los da”, indicó.

