ASADA. Gisela Valcárcel rechazó que haya enviado una indirecta a Magaly Medina, esto luego de que ambas estuvieran en dimes y diretes por el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

Esta mañana, la ‘señito’ compartió un versículo de la biblia luego de asistir a un devocional. “La lengua mentirosa la detesta el señor. Hay seis cosas que el Señor odia, no son siete las que detesta: el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia ... Hoy empiezo el día diciendo que somos uno, como peruanos debemos unirnos”, dijo e Instagram.

Tras ello, se dejó entrever que Gisela Valcárcel habría enviado un mensaje a Magaly Medina, quien recientemente la calificó de “hipocrita” por pedir respeto a la vida privada de las personas.

Gisela Valcárcel niega indirecta: “Si me provoca se lo digo de frente”

En Instagram, Gisela Valcárcel apareció nuevamente para negar que haya enviado algún tipo de indirecta a la ‘urraca’.

“Las personas en Instagram suelen responder con una palabra, una frase, a otros. En mi caso, nada más lejano a mi realidad. Lo que pongo cada día tiene que ver conmigo y con algo que uiero compartir con ustedes”, expresó.

Gisela Valcárcel niega indirecta a Magaly Medina

Asimismo, recalcó que si tiene algo que decirle a Magaly Medina se lo dirá. “No es verdad, es totalmente mentira, yo no tengo que enviarle indirectas a nadie, lo que digo lo digo directamente, si me provoca . Por favor no me inventen cosas les pido”, enfatizó.

