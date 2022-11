El Trome publicó fotos inéditas de Gisela Valcárcel antes y durante su estrellato en la televisión, sobre todo, cuando actuaba en ‘Risas y salsas’ como vedette. ‘Amor y fuego’ no dudó en ‘rajar’ sobre las imágenes.

El programa colocó las fotografías de la ‘Señito’ en la década de los 80s, los presentadores quedaron sorprendidos por cómo era antes, ya que no había retoques ni Photoshop. De igual manera, alagaron las piernas de la ‘rubia’. “Está regia”, dijo uno de ellos.

No obstante, ‘Peluchín’ indicó que la conductora de ‘El Gran Show’ ya no es la misma de hace años y parece a Yola Polastri. “ Se está pareciendo a Yola ”, indicó.

Asimismo, señaló que no ofendía a la recordada animadora infantil. “ No lo digo como risa o como burla . No me parece nada ofensivo compararla con Yola, yo le tengo mucho respeto , pero se parece físicamente a la ‘Farisela’. Las caras se están pareciendo”, recalcó.

Por si fuera poco, la actitud de Valcárcel ha empeorado con el tiempo, según el periodista de espectáculos. “Esa ‘Farisela’ (de los 80s) me parecía mucha más autentica , mucho más divertida de la que vemos hoy en la pantalla (...) A mí me gustaba ‘Aló, Gisela’. Cuando le dan el show del mediodía, ahí dejó de actuar y dejó de hacer lo que hacía”, comentó.

