Con el fin de que Gisela Valcárcel lo convoque para el reality ‘El artista del Año’ que se estrena este sábado Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, se vistió de lentejuelas en el programa ‘América hoy’ que conduce Ethel Pozo.

Sin embargo, su gesto no habría calado en el corazón de Gisela Valcárcel. Luego Ethel Pozo abogó por él para que su madre accediera a llamarlo, pero tampoco habría resultado. Tal como se lee en los mensajes que publicó la conductora en su cuenta en Instagram.

En los videos se escucha a Ethel Pozo pedir a Gisela que lo convoque: “Mi madre ha puesto una historia sobre qué hacías en brillos en la mañana”, preguntó Ethel a Giselo y este respondió: “Es para que se dé cuenta de que estoy en forma”.

“Por eso estuvo en brillo para que lo veas, para que lo convoques para el sábado. Por favor, falta solo cinco días y hará todo lo posible para que lo llames”, agregó la conductora de ‘América hoy’.

De inmediato, Gisela contestó al compartir cada video: “Ethel tú sabes. Tú sabes que él no me ha llamado en más de un año... Que ni se acordó que yo existía, ¿o no Edson?”. En el segundo mensaje Gisela escribió: “Pero por favor, Edson, ¿ahora vienes a quererme? Tú sabes que ya fue. Porfa Ethel no me digas esto, please”.

Gisela Valcárcel tiene listo casi todos los detalles del programa ‘El artista del año’ junto a su equipo de GV. Mantienen en expectativa quiénes participarán en el show sabatino.

Edson Dávila ‘Giselo’ y su divertida reacción tras halagos de Magaly Medina

El conductor de ‘América hoy’, Edson Dávila se mostró más que feliz, en la última edición del programa de América TV, luego de enterarse de que Magaly Medina señaló que él es el único que tiene talento entre los conductores de ‘América hoy’.

‘Giselo’ aprovechó para sacarle pica a Janet Barboza. “El mundo lo está hablando, soy el más talentoso. Señora Janet Barboza tome agüita para que se pase esa”, dijo.

Sin embargo, Janet Barboza salió al frente para reírse de estas declaraciones de Magaly Medina y de la reacción de ‘Giselo’. Así lo hizo este último lunes en el programa en vivo.

Janet le pidió a Edson Dávila que repitiera lo dicho: “El mundo lo dice señora Janet, soy el más talentoso, tome agüita”. De inmediato, Barboza señaló entre carcajadas: “El mundo no lo dice, lo dice la gemela de la Tigresa del Oriente... ella lo dice”.

Por parte, Ethel Pozo se dirigió a Edson y lo felicitó: “Me alegro por ti y que hablen del programa, talento tienes, pero tampoco vas a menospreciar que somos un equipo... Bien por ti hermano”. A esta felicitación se sumó Melissa Paredes: “Yo me quedo con que Edson Dávila es talentoso y punto”.

