Mientras ultima detalles para el regreso de ‘El gran show’, Gisela Valcárcel realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook para hablar sobre los pormenores del estreno del reality.

La ‘Señito’ aún no ha confirmado las identidades de los diez competidores de esta temporada, sin embargo, reconoció que algunas personas no tomarán con buenos ojos la participación de algunos personajes.

“Les voy a presentar un superequipo, espero que les guste, algunos no les va a gustar la verdad. (...) Ahora me toca presentarlos y que ellos y ellas hablen, algunos de ellos tienen muchas cosas que decir y esto será una tribuna”, señaló.

Ante las críticas que posiblemente traerá la presencia de polémicos personajes en el reality, la conductora de América Televisión aseguró muchos de ellos llegarán a la pista de baile no solo para demostrar su talento, sino también porque necesitan hablar.

“Esta noche presentaré a los que ya conocen, pero que hace algún tiempo no hablan, a los que ya conocen, pero que han elegido, esta pista para bailar, para hablar y para hacer su mejor show”, enfatizó.

En otro momento, la ‘Señito’ aseguró que a pesar del precipitado final de ‘La gran estrella’ debido al bajo rating, continuará con sus proyectos para apoyar a los nuevos talentos.

“Estamos listos para mostrarles y vivir una noche inolvidable, no me voy a rendir apoyando a los nuevos talentos, eso sí. A mí nadie me va a convencer de lo contrario, así como yo una vez tuve la oportunidad y aparece entre muchas animadoras. Estoy segura de que hay mucho talento en el país”, precisó.

