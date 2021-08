Gisela Valcárcel se pronunció por primera vez sobre Julián Alexander, el productor de televisión que este año inició un romance con su hija, Ethel Pozo, quien sorprendió al anunciar hace unas semanas que aceptó la propuesta de matrimonio de su ahora prometido.

“Estamos muy contentas. Ella está muy feliz y cuando ves a los tuyos, no solo a tus hijos... a tu hermano, a tu cuñado feliz, tú también eres feliz así que estoy súper feliz”, dijo la conductora de Reinas del Show.

Asimismo, la ‘Señito’ confesó que no ha tenido la oportunidad de interactuar mucho con el novio de su única hija. “Es una persona de primera, no lo he tratado mucho pero por lo poco que he visto de él es de primera y me encanta”, indicó en declaraciones para América Espectáculos.

LA PEDIDA DE ETHEL

Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una publicación en la que Julián Alexander le entregaba un anillo de compromiso, mientras estaban de vacaciones en Cancún.

Según la conductora de América Hoy, el productor se alió con sus dos hijas para planear la pedida de mano, que se realizó en el mar. Entre lágrimas, la hija de la ‘Gise’ comentó lo emocionada y feliz que estaba por esta nueva etapa de su vida, en la que vuelve a apostar por el amor.