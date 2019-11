"Gisela, no subestimes a la gente": Peluchín se manda con todo

Rodrigo González tiene muchos años en el mundo de la farándula. Ha visto y escuchado detalles de personajes delante y detrás de la pantalla y goza del cariño de la gente aún sin estar en TV.

Cada vez que el conductor comenta sobre temas de espectáculos, su afilada lengua no perdona a nadie. Esta vez, habló sobre el histórico encuentro entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel en TV el último lunes por la noche.

La Señito salió a desmentir que fue ella quien vetó a Tula Rodríguez en la Teletón 2019. Según dijo, ella nunca se enteró de la razón por la que se canceló la ceremonia de inauguración que contaba con la presencia de la esposa de Javier Carmona.

Magaly Medina vs Gisela Válcarcel. (Video: Magaly Tv. La firme)

"Todos los días trabajo en el mismo canal que Tula Rodríguez, ¿por qué le negaría la entrada a la Teletón? Jamás impedí la entrada de Tula ni de Susan Ochoa", declaró Valcárcel.

Por casi media hora, la conductora de 'El Dúo Perfecto' tocó varios temas con la pelirroja y le confirmó que la relación con la productora Pro TV de su mismo canal jamás ha sido buena.

Esta extensa conversación fue analizada al detalle por Peluchín, quien consideró que Gisela no quedó bien tras la entrevista porque jamás dio una explicación clara sobre la ausencia de sus compañeros de América Televisión en la inauguración.

"O sea, mandan a sacar todo un opening todo lo que habían ensayado, no viene todo tu canal y tú ¿no te enteraste? Ya pues Gisela, no subestimes a la gente ¡No te pases! No supiste ni cómo justificar, cuando Magaly te preguntaba y te metiste a hacer metáforas que solo tú entiendes", dijo González vía sus videos en Instagram.

Rodrigo González habla sobre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez

AMÉRICA TV Y GISELA VALCÁRCEL

La llamada de Gisela Valcárcel al programa 'Magaly TV: La Firme' ha dado de qué hablar por muchos motivos. Uno de ellos es porque la diva de la TV brindó declaraciones exclusivas al canal de la competencia.

Por contrato, las figuras de América Televisión tienen prohibido hablar en otras casas televisoras. El caso más reciente fue de Angie Arizaga. La Negrita llamó a Magaly para defenderse tras las imágenes de Nicola Porcella gritándole en una discoteca.

Esto le costó varios días de suspensión en Esto Es Guerra y se especula que también un recorte en su sueldo mensual. Por eso, muchos quieren saber qué medida tomará el canal con la conductora.

"Me han dicho que están muy molestos en América (Televisión) porque ella llama al canal de la competencia a limpiarse y a dejar a los de Pro TV como los malos", contó el exconductor de Válgame Dios.