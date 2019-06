Gisela Valcárcel a Susan Ochoa sobre 'El artista del año': "Creo que te has perdido una hermosa experiencia"

Después que Gisela Valcárcel indicara que "'El artista del año' es más que una conductora, más que una concursante" en referencia a la renuncia de Susana Ochoa, la conductora quiso cerrar el tema, agregando que no hablaría más sobre este caso.

Gisela Valcárcel dijo que espera que Susan Ochoa tenga "personas alrededor que sean buenas", que le hayan aconsejado sobre su salid de 'El artista del año'.



Gisela Valcárcel mencionó que volvió a ver el video donde Susan Ochoa se había sentido humillado el sábado pasado en 'El artista del año' cuando habló sobre las dos Gaviotas de Plata que obtuvo la cantante en Viña del Mar.



"No sabemos cuánto lamento todo esto, Susan Ochoa. Quizás, más adelante, puedas ver serenamente el video, en el cual yo te hablo", dijo Gisela Valcárcel, sosteniendo que en 'El artista del año', "te has perdido una hermosa experiencia".



"Tal vez está mal que lo diga porque soy la conductora, pero cada año, en febrero, soñamos con las personas que van a venir a 'El artista del año'", dijo Gisela Valcárcel sobre Susan Ochoa.



Finalmente, Gisela Valcárcel ensayó una disculpa para con Susan Ochoa: "Si en algo, fallé, te pido que me disculpes, y te pediría que veas el video y quizás nos volvamos a encontrar para saludarte. No sería capaz de humillar a nadie".



Gisela Valcárcel habló sobre Susan Ochoa. (Video: América TV)

