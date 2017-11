La conductora Gisela Valcárcel indicó que prepara muchos proyectos para el siguiente año, los que presentará en la preventa de América Televisión. Sin embargo, se conoció que seguirá con ‘El gran show’.

“Hay muchos proyectos que recién se anunciarán en la preventa del canal, todo poco a poco”, dijo Gisela Valcárcel. Ella también le constestó a Trome sobre los rumores que ponen a Tilsa Lozano y Carlos Cacho como sus nuevos conductores.

¿Preparas un programa con Tilsa y Carlos Cacho?

No, me encantaría pero no está todavía.

¿Está descartado?

No está descartado.

¿Continuarás con ‘El gran show’?

No puedo hablar, tengo que guardar las novedades para esta semana.

En los próximos días, Gisela Valcárcel anunciará programas que lanzará el próximo año en América. Como se recuerda, hace unas semanas Tilsa Lozano y Carlos Cacho condujeron el programa de baile de la señito 'Reyes del Show'.

Durante la ceremonia para la preventa de América Televisión, a la que asistieron todas las estrellas del canal, el rumor de que Tilsa Lozano y Carlos Cacho serían los nuevos conductores de uno de los programas de Gisela Valcárcel se encendió.

