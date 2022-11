QUÉ FUEEEE. Ante la ausencia de Gabriela Herrera en ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse para anunciar que la modelo había sido retirada de su reality de baile por incumplir un contrato con América Televisión. El motivo: haber declarado para el programa ‘Amor y Fuego’.

La popular ‘señito’ sorprendió a los televidentes al confesar que Gabriela ya estaba advertida de dar alguna declaración en otro canal, sin embargo, volvió a fallar y por ello es que han tomado acciones inmediatas.

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero la verdad es que Gabriela incumplió una de las normas del contrato, nada del otro mundo tampoco. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario , alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal”, inició diciendo.

Asimismo, Gisela Valcárcel precisó que la también cantante no tiene las puertas cerradas de América Televisión, puesto que podría ser convocada para otro programa para un futuro.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada porque donde no manda capitán no manda marinero. De cualquier modo esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí” , acotó.

¿QUÉ DIJO GABRIELA HERRERA EN OTRO PROGRAMA?

Gabriela Herrera fue interceptada por las cámaras de Peluchín y Gigi Mitre días atrás para ser consultada por su participación en ‘El Gran Show’, sin embargo, sus palabras sorprendieron, pues le habría lanzado una indirecta a la misma Gisela Valcárcel.

“ No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento . Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, dijo Gabriela Herrera.