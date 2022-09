Gisela Valcárcel s e despedirá este sábado de ‘La gran estrella’, formato con el que tomó riesgos, pues aunque las cifras del rating no fueron altas, continuó apostando por la música y agradece al público por el apoyo a su programa.

Gisela, este sábado será una final de ‘infarto’ porque es la última gala de ‘La gran estrella’...

Será como todas, llena de emoción y sorpresas. Para mí será como despedirme de otro desafío en mi vida. Apuesto por la música en el Perú y este trabajo llena mi corazón de agradecimiento.

Claro, decidiste sacar ‘La gran estrella’ para buscar nuevos valores y tomaste riesgos, lo digo por el rating...

Ahora puedo hacer estas cosas, era tiempo de hacer algo más y, sabiendo que es un largo camino, porque este solo es el inicio, decidí que si volvía a la televisión quería hacer esto. Los riesgos hay que tomarlos, no me gusta estar en casa y sentir que debí hacer algo y no lo hice.

Luego de esta gala, ¿tomarás un descanso o insistirás con otro formato?

Cuando salgo al aire hago varias temporadas, siempre termina una y empieza otra.

¿Sergio George continuará en la academia?

Sergio es jurado de esta temporada, pues su presencia es muy importante cuando se habla de música en el mundo.

Pero me refería si en la próxima que harás está contemplado en tus planes...

Ahora no puedo decirlo, la próxima temporada es algo que anuncio este sábado en la final.

AGRADECE A SU PÚBLICO

Gisela también se dirigió a su público a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo que el público le dio a su programa ‘La gran estrella’. “Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es SER ARTISTA Y SUBIRSE A UN ESCENARIO....Se que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin Él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla. ¡Sin ti Señor, no hubiera llegado hasta aquí, sintiendo que hicimos todo para que se de!¡Gracias a cada participante y por supuesto a cada uno de ustedes! ¡Los espero el sábado a las 9pm en LA FINAL de La Gran Estrella!”, finalizó.

