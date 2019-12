Un bochornoso momento vivió la conductora Gisela Valcárcel durante una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram luego de que fuera trolleada por un usuario de dicha red social.

El video fue publicado por Rodrigo González a través de sus redes sociales, colocando el preciso instante en el que Gisela Valcárcel cae en la broma de un usuario.

“¿Un saludito para quién?”, escribió Rodrigo González añadiendo risas al video de la emisión en directo que realizó la rubia animadora.

Como muchos usuarios de Instagram acostumbran, en medio del enlace en vivo, le pidieron a Gisela Valcárcel que envíe saludos a ‘Elver Galarga’. La señito, sin estar consciente de que se trataba de una broma de mal gusto, accedió.

“Saludito para Elver Galarga. ¿No? A ese no. ¡Lo retiro! Me han dicho que no”, dijo Gisela Valcárcel luego de darse cuenta que había cometido una infidencia en su transmisión.

Al parecer, uno de los miembros de su equipo le explicó que había sido trolleada por lo que Gisela Valcárcel decidió retirar el saludo rápidamente.

Gisela Valcárcel en Instagram