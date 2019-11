Gisela Valcárcel: "Si alguien quiere una foto mía con Tula me la hago mañana"

¡Volvió a pronunciarse! Luego de su sorpresiva llamada al programa de Magaly Medina, Gisela Valcárcel salió al frente nuevamente y habló del escándalo detrás de la Teletón 2019 , evento benéfico en el que no participaron varias estrellas de América Televisión por una supuesta rivalidad entre 'La Señito' y Tula Rodríguez.



En entrevista con 'Encendidos' de RPP, la rubia conductora explicó que no se enteró hasta muy tarde que Pro TV no sería parte de la inauguración del evento. "Yo pensaba que Pro TViba producir el inicio de la Teletón. El inicio lo tenía América y América se lo encargó a Pro TV, pero como a las 11 de la noche me doy cuenta que lo estaba produciendo Choca y digo qué raro, ¿y Peter (Fajardo)? Noto nerviosismo y como que algo pasaba y me cuentan un poquito, pero no me cuentan todo", dijo la también productora.

"Ay no, otra vez no", exclamó Gisela Valcárcel cuando le informaron que el problema se había suscitado por la participación de Tula Rodríguez. Es así que explicó, según su perspectiva, lo que había pasado.

"Lo que quería Pro Tv era que Tula también esté en ese primer desfile y alguien dijo esperen, la idea de la Teletón se puede desvirtuar, se van a distraer si Gisela y Tula están desfilando juntas, que lo hagan después cada una por su lado, lo cual hubiera sido fantástico, era una buena idea", agregó la conductora.

Gisela Valcárcel reveló que hace 12 años no habla con Tula Rodríguez pero que tiene mucho cariño por la hija que tiene con su exesposo Javier Carmona. Video: RPP

Gisela Valcárcel lamentó que esté inmersa en un problema 'tan mezquino', a pesar de que la Teletón tiene un fin loable, y dijo que no hubiera tenido ningún problema en haber estado al lado de Tula Rodríguez.



"Si alguien quiere la foto de Tula y mía, mañana me la hago a la hora que sea. No me hubiera costado hacerla en la Teletón", aseguró. "Lo hubiera hecho naturalmente. Creo que hubiera sido incómodo pero lo hubiera hecho, este (Teletón) no era un programa de televisión donde pueda decir ponme más a la derecha", agregó.

En ese sentido, Gisela Valcárcel contó que hace 12 años no habla con Tula y que desde la misma época no se refiere a ella, principalmente por respeto a su pequeña. "No quiero hablar por respeto a la hija de Tula con Javier que, por más que parezca extraño, le tengo cariño. Ella merece vivir en paz como todos los niños", indicó.

"No tendría ningún inconveniente en hablar con Tula, pero no he vuelto hablar. Entonces, mal haría yo en decir que somos amigas y que ya lo pasado, pasado (...) Creo que cualquier persona que ha estado casada con un hombre y ese hombre decide terminar el hogar y al mes encuentra a otra persona, me va entender. Yo no creo en eso de 'voltea la página y vete', si creo que hubo un tiempo de dolor para mí, luego un tiempo de aceptación y luego se dio esta nueva realidad que vivo", dijo.