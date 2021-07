Gisela Valcárcel le respondió con todo a Vania Bludau por decir que rechazó la propuesta de integrar la nueva temporada de Reina del Show porque ‘ella ya había ganado’. La ‘Señito’ la desmintió en la última edición de su programa.

Días atrás, Vania Bludau dijo que recibió propuesta para ser parte de “Reinas del Show”, sin embargo, no se llegó a concretar y solo quedó en conversaciones.

“Me lo propusieron más no en papeles, lo conversamos. A mí me dijeron para volver cuando estaban iniciando ‘El Artista del Año’, eso fue como en abril, cuando fui de visita al programa, pero quedo en nada”, respondió Vania Bludau a las cámaras de “Amor y Fuego”.

Gisela responde a Vania Bludau por decir que no volvería a Reinas del Show (Video: AméricaTV)

Al respecto, Gisela Valcárcel le ‘hace el pare’ a Vania Bludau y le dice que ‘nunca la tuvo en sus planes’ para esta nueva temporada de Reinas del Show, porque ella ya ganó en el 2019.

“Otra participante a la que queremos micho dice ‘Yo no estuve, porque yo ya gané'. Pero Vania de mi vida, tú eres la reina, pero y ni Armando te hemos llamado para que participes, nunca hubo una conversación formal. Me encantaría tenerte, pero para esta temporada no te hemos llamado. La verdad siempre tiene que imponerse”, dijo Gisela Valcárcel.

Las participantes de Reinas del Show se quedaron impactadas tras las declaraciones de Gisela Valcárcel con las que aclaraba a el tema de Vania Bludau.

TE PUEDE INTERESAR: