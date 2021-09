Gisela Valcárcel anunció, a través de su cuenta de Instagram, el próximo lanzamiento de la serie ‘Llauca’ producción donde vuelve a actuar encarnando un personaje que refleja la historia de ‘muchas mujeres de nuestro país que con esfuerzo y trabajo salen adelante’. Además, revela que el rol que desarrolló, le trajó recuerdos de su infancia, específicamente de su etapa escolar.

“Mi personaje es una vendedora de papa rellena, una mujer como millones de nuestro país, una mujer aspiracional, feliz porque su puesto de papa rellana la ha ayudado a salir adelante, ella está agradecida con todo lo que le pasa. Se llama Martha , tiene el nombre de mi hermana (quien falleció el año pasado) y como me decía una amiga, nosotras hemos amado las papas rellenas que en la puerta del Fanning (su colegio) un señor las vendía en un azafate que colocaba encima de su caja de cartón de aceite Cocinero. Este personaje me hace recordar todas esas historias que atesoro en mi corazón. Este tiempo está siendo muy especial para mí por todo lo que trae ‘Llauca’ y es una serie que por primera vez se emitirá por dos canales Latina y Movistar y eso me tiene muy contenta”, dijo Gisela.

ELENCO DEL ‘LLAUCA’

El papel principal del ‘Llauca’ recae en Miluska Eskenazi y el elenco está conformado por Ernesto Pimentel, Pablo Villanueva, “Melcochita”, Aldo Miyashiro, Miguel Iza, Lucho Cáceres y Gisela Valcárcel. Esta producción empezó a grabarse a finales de 2019 en los Barracones del Callao; sin embargo, por la pandemia no pudo encontrar el momento preciso para su estreno, hasta ahora. La producción realizada por la productora audiovisual Espíritu y GV Producciones llegará a la pantalla chica este 2021 a través de la señal de Latina Televisión.

Miluska Eskenazi tiene el papel principal en la serie 'Llauca' serie que Gisela y Jorge Carmona estrenarán en Latina (Foto: Latina)

“Muy agradecidos y emocionados podemos anunciarles que nuestra producción, digo nuestra pues @espirituperu y @gvoficial_ hemos realizado ‘Llauca’ y la verán muy pronto por Latina y Movistar Perú”, escribió Gisela Valcárcel en su cuenta de Instagram para dar a conocer el próximo estreno.

Gisela Valcárcel también empleó esta plataforma para agradecerla Jorge Carmona, por el gran trabajo y cariño que le piso a esta producción que reúne a grandes actores y figuras de la televisión.

“Así empezamos, nos encontramos frente al mar, a punto de grabar la primera escena. ¡Tú, mi Jorge Carmona diste la vuelta y nos abrazamos fuerte, fuerte! Nos reímos como antes y dijimos: ¡Ya estamos aquí, vamos a empezar “Llauca” ¡Wowww, qué vueltas da la vida y aquí estamos anunciando la primera producción de nuestra sociedad!...Sé que el público disfrutará de cada escena bajo tu dirección. Como el tiempo pasa rápido, quiero darte las gracias por darme un nuevo aire, llenarme de sueños nuevos y por convertirme en la vendedora de papa rellena que he amado ser en la serie. Te quiero. ¡Muy pronto “Llauca”!”, posteó la popular ‘señito’.