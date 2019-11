Milagros Leiva sobre entrevista de Magaly Medina a Gisela Valcárcel: "Un poco más y dice: '¿Aló, Magaly?'"

Tras la entrevista que le hizo Magaly Medina a Gisela Valcárcel por primera vez en la historia de la televisión nacional acerca de una denuncia en la Teletón, Milagros Leiva, en el noticiero matinal, dio su punto de vista sobre este encuentro telefónico.

Magaly Medina llamó "ama y señora de la Teletón" a Gisela Valcárcel. Aunque la conversación se puso tensa, la 'Urraca' y la rubia se calmaron y acordaron que alguna vez habría una entrevista frente a frente.



"Ha sido histórico. Es la primera vez que Gisela (Valcárcel) habla en el programa de Magaly (Medina). Ambas son anclas en los canales en los que trabajan (...) Se han enfrentado mucho y largo rato, pero Gisela llamó, un poco más y Magaly decía: '¿Aló, Magaly?'", en referencia al recordado programa de la conductora de 'El dúo perfecto'.



Milagros Leiva no se puso al lado de ninguna de las dos, aunque detalló que cada una tiene un punto sobre los invitados a la Teletón.



"Gisela tiene razón en un punto: los canales son los que deciden, (acerca de) quiénes son las anclas y América eligió a Gisela Valcárcel", dijo en el noticiero matinal de ATV.



"¿Gisela Valcárcel impidió que Tula Rodríguez se presente (a la Teletón?) Magaly Medin a tiene razón en varios puntos: ¿por qué no se presentaron los integrantes de Esto es Guerra?, ¿por qué no se presentó Maju Mantilla?", se preguntó Milagros Leiva



La conductora de ATV Noticias Edición Matinal agregó que ambas terminaron "ancladas": "Entre ancla y ancla, terminaron ancladas (...) Creo que algún día se dará que Magaly Medina y Gisela Valcárcel estén frente a frente en un programa".



Luego, Milagros Leiva explicó que Magaly Medina no asistió a la Teletón porque no quiere aparecer en la madrugada, ya que se considera "un personaje de prime time".



Finalmente, la conductora informó que ATV decidió que las "anclas de la Teletón sean Pamela Vértiz, Andrea Llosa y Paco Bazán; y América Televisión habrá decidido que Gisela y Aldo Miyashiro sean los elegidos".