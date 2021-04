Gisela Valcárcel reaparecerá este sábado 24 de abril con ‘ El artista del año ’ y ‘Tefi’ Valenzuela, Pedro Loli, Janet Barboza, Juan Carlos Orderique y Yaco Eskenazi, podrían convertirse en los talentos que desfilen por la pista de baile para disputar la copa.

Durante los cortes de la teleserie ‘De vuelta al barrio’, se emitió el videpromocional que la rubia grabó en las instalaciones de Pachacamac a las que volvió, la semana pasada, después de un año y tres meses cuando se despidió con la última temporada del programa sabatino.

“Fue muy emotivo reencontrarme con el equipo de la productora y del canal, trabajar así siempre será mejor. Agradezco a todos los que participaron en el video”, dijo.

Gisela Valcárcel lanzó anoche el videopromocional anunciando su regreso a la pantalla chica para este 24 de abril





En otro momento recalcó que los participantes tendrán que comprometerse a cumplir varios requisitos para no exponer su salud ni la de otros debido a la pandemia.

A su vez, ‘Tefi’ Valenzuela comentó que le hacía mucha ilusión regresar al show.

“Estoy feliz por regresar a esta pista, yo la amo, aquí he viví grandes momentos y emociones. Y de ser parte de esta nueva temporada, estoy segura que verán a una ‘Tefi’ diferente, ahora soy más positiva y fuerte”, precisó.

Pedro Loli también celebró el retornó de la rubia animadora a la señal de América Televisión

“Es una buena noticia saber que Gisela regresa, yo estaba esperando el retorno del programa al igual que muchas personas, creo que había un vacío en los sábados. Me gustaría mucho ser parte de esta nueva temporada, pero no sé qué cosas pueden pasar, solo Dios sabe”, precisó el cantante.

Pedro Loli está emocionado con el regreso de 'El artista del año'

En tanto, Janet Barboza dijo que de ser convocada, daría batalla para llegar hasta la final.

“Espero ser parte de esta temporada, si me convocan y tengo que cantar, canto, y si tengo que bailar, me olvido de esos dos pies izquierdos y bailo. No se olviden que la vez anterior haciendo mucho esfuerzo llegué a la final porque soy una guerrera”, comentó.

Janet Barboza está lista para olvidar que tiene dos pies izquierdos y volver a la pista de 'El artista del año'

EMOCIONADA POR SU REGRESO

Luego de grabar su videopromocional, Gisela conversó con Trome y contó algunos detalles de la nueva propuesta que trae para divertir a su público los sábados por la noche.

“Me hace mucha ilusión subir a ese escenario y en cuanto al nuevo ingrediente, te puedo decir que estamos ultimando detalles porque el público era parte del show y en esta ocasión se nos están ocurriendo algunas cosas que nos hagan sentir la presencia del público respetando siempre las medidas de bioseguridad como cuando grabamos el video promocional, usando las mascarillas, desinfectando el set, respetando la distancia social”, comentó.





