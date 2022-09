Abelardo Gutiérrez Alanya, nació el 24 de septiembre de 1957 en el distrito de El Tambo, Huancayo. Sus primeras canciones fueron interpretadas por el grupo Kiwishow. En 1981 forma el Grupo Imaginación. A finales de la década de 1990 alcanzó la fama con los temas "La pituca" y "Sufre peruano, sufre". A partir del tema 'La pituca' en inglés en 2007, Tongo, bajo el seudónimo de Le Tongué, se dedicó a versionar temas populares. Uno de ellos fue 'Baby' que ganó popularidad en las discotecas de Lima; también interpretó 'Let it be'. A finales de 2016, lanza una parodia de 'Chop Suey' de System of a Down, siendo este su video más popular de YouTube con más de 19 millones de visitas, ganándose la confianza de los medios internacionales. El estilo Tonglish fusiona la cumbia, la chicha, el rock cómico y el género de la canción original, con el inglés deliberadamente rudimentario para las canciones en ese idioma, aunque también ha versionado canciones en otros idiomas.