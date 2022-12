Las destruyen. Una gran cantidad de usuarios criticaron en redes sociales a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, debido a que ambas realizaron comentarios en contra de las fiestas navideñas.

Como se recuerda, Ethel indicó en América hoy que nunca les da regalos a sus familiares y amigos cercanos por Navidad, ya que solo celebra el nacimiento de Jesucristo.

“ Yo nunca he comprado regalos en Navidad. Jamás le he dado regalo a mis hijas porque la Navidad en mi casa siempre ha sido la llegada del niño Jesús, recibo a mi familia y cocino como dos días, pero no le compró regalo a nadie”, expresó la hija de Gisela, ante la sorpresa de sus compañeros.

Mientras que la Señito hizo algo parecido al decirle a un grupo de niños de San Juan de Lurigancho que Santa Claus no existe, lo que les rompió la ilusión.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (…) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado ”, expresó Valcárcel en aquella oportunidad.

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo son calificadas como las ‘Grinch de la Navidad’

Cientos de usuarios relacionaron ambos comentarios para arremeter contra madre e hija: “Grinch y tumba la fiesta igual que la madre”. “Puro cuento vendieron estos años cuando posaron celebrando la Navidad”. “Una fariselada más”, fueron algunos de los comentarios.

Los medios extranjeros tampoco se quedaron atrás, ya que criticaron a Gisela Valcárcel por decir que Papá Noel no existe: “Mujer sin corazón revela a cientos de niños que Santa Claus no existe en evento de beneficencia”, tituló el medio mexicano Okchicas.

Señito aseguró que ella celebra el cumpleaños de Jesús y que todos saben que Papa Noel no existe.

TE PUEDE INTERESAR: